Мингарелли: Приоритетом ассоциации Украины с ЕС остается судебная реформа

Судебная реформа остается приоритетной целью, определенной в Соглашении об ассоциации Украины с Евросоюзом.

Об этом на пресс-конференции заявил глава представительства ЕС Хьюг Мингарелли, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Евросоюз "не жалеет усилий на поддержку судебной реформы, потому что она остается приоритетом ассоциации Украины с ЕС.

"Судебная реформа является важным в становлении судебной системы. Это будет способствовать инвестициям в Украину. Это повысит доверие граждан. Мы должны делать все возможное, чтобы улучшить ситуацию", - сказал Мингарелли.

Он также выразил надежду, что реформы изменят ментальность украинцев.

"Мы очень ценим, что органы самоуправления открыты для общения с гражданским обществом", - добавил Мингарелли.