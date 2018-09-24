Мингарелли: Реформа децентрализации в Украине поражает своими успехами

Глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли отмечает успешность реформы децентрализации в Украине.

"Реформа децентрализации в Украине действительно поражает своими успехами. Благодаря реформе и усилиям по децентрализации, которая осуществлялась в последние три года в Украине, можно сказать, без каких-либо сомнений, что жизнь миллионов конкретных украинцев улучшилась", - сказал Х.Мингарелли на конференции региональных и местных властей для Восточного партнёрства (CORLEAP) в понедельник в Киеве.

По его словам, опыт Украины в вопросах реформы децентрализации является "достаточно интересным и примером для других стран региона".