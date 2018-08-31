Минимум 370 нарушений режима тишины на Донбассе зафиксировала СММ ОБСЕ с начала "школьного перемирия"

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе с начала действия приуроченного к началу учебного года режима всеобъемлющего прекращения огня (т.н. "школьного перемирия"), однако из число все равно исчисляется сотнями, заявил первый замглавы миссии Александр Хуг.

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 10% уменьшение количества нарушений режима прекращения огня. Сейчас цифры за эту неделю предварительны, но за эту неделю вырисовывается довольно похожая ситуация", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

По его словам, СММ наблюдает резкое уменьшение числа нарушений со времени провозглашения очередного перемирия - с начала суток 29 августа. При этом наблюдатели продолжают фиксировать факты обстрелов.

"В целом с полночи среды, когда возобновление обязательств вступило в силу, мы зафиксировали как минимум 370 нарушений режима тишины и до сих пор не выполнено разведение сил и средств", - проинформировал при этом А.Хуг.

Он отметил, что наблюдатели фиксировали нарушения на двух из трех участках разведения сил и средств, в частности, в Станице Луганской и Петровском.