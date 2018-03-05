Минобразования инициирует зачисление детей в начальную школу по территориальному признаку

Министерство образования и науки Украины инициирует зачисление детей в начальную школу на принципах ее территориальной доступности, говорится в проекте порядка зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования.

"Проект документа описывает механизмы зачисления детей в начальную (1-4 класс), базовую (5-9 класс) и старшую (10-11 класс) школы. В частности, новый порядок зачисления в начальную школу основывается на принципах ее территориальной доступности. То есть каждая школа должна принять ребенка, который живет на территории ее обслуживания", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

В частности, документом гарантируется первоочередное право ребенка с этой территории учиться в государственной или коммунальной школе, но, по желанию, родители могут отдать ребенка и в другую школу при наличии там свободного места.

Закрепление за школами территории обслуживания относится к компетенции местных органов власти.

"Итак, понятие "конкурс в первый класс", которое уже много лет вызывает нарекания со стороны родительской общественности, уходит в прошлое", - подчеркивают в министерстве.

Отмечается, что администрация школ и местные органы власти будут обязаны принять исчерпывающие меры для зачисления всех детей с территории обслуживания, а именно: открытие дополнительных классов, в том числе инклюзивных или специальных, или изменение организации образовательного процесса, в том числе введение сменности в обучении.

В то же время, в случае значительного превышения количества поданных заявлений над возможностью заведения, зачисление будет происходить по критериям, описанным в порядке.

"По прогнозам экспертов, количество таких школ в Украине не будет превышать 0,5%", - уверены в Минобразования.

Кроме того, в предложенном порядке описаны механизмы зачисления и перевода учащихся в гимназии (5-9 класс) и лицеи (10-11 класс) и, кроме этого, условия и порядок отчисления обучающихся из учреждений среднего образования.