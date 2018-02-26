Минобразования требует от руководства НМУ им. А.Богомольца возобновить учебу

Министерство образования и науки Украины считает недопустимой ситуацию, сложившуюся вокруг Национального медицинского университета им. А.Богомольца, и требует от руководства вуза возобновить учебный процесс.

"Министерство образования и науки Украины сегодня, 26 февраля, получило информацию о том, что административным путем - через закрытие зданий - студенты НМУ им. А.А.Богомольца были лишены возможности продолжать учебу. МОН … считает недопустимым срыв образовательного процесса, происходящего административным путем в НМУ им. А.А.Богомольца, который находится в сфере управления Министерства здравоохранения", - говорится в заявлении Минобразования, распространенном его пресс-службой.

Так, студенты сообщили, что в понедельник, придя на занятия, "увидели закрытые корпуса с цепями и растерянных преподавателей". В результате даже те студенты, которые хотели учиться, не смогли получить соответствующие услуги от заведения. Студенты также заявили, что "сама забастовка была объявлена без учета мнения как студенческого коллектива, так и коллектива сотрудников".

В Минобразования подчеркнули, что для студентов, желающих учиться, должны быть созданы условия для нормального учебного процесса. "Студенты не могут и не должны страдать ни от каких конфликтов, в частности управленческих", - убеждены в ведомстве.

Там напомнили также, что статья 44 Конституции Украины четко говорит о том, что "никто не может быть принужден к участию или неучастию в забастовке".

Со своей стороны Минобразования обратилось к руководству НМУ им. А.Богомольца с требованием выполнить свои обязанности и восстановить образовательный процесс, создав условия для обучения студентов, желающих учиться.

Ранее на странице Национального медицинского университета им. А.Богомольца в Facebook появилось сообщение о том, что студенты и трудовой коллектив вуза объявили с 26 февраля бессрочную забастовку "в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправление НМУ имени А.А. Богомольца".

Забастовщики требуют от президента Украины Петра Порошенко вмешаться в сложившуюся ситуацию, от председателя Верховной Рады и премьер-министра – "немедленно создать комиссию по расследованию злоупотреблений руководством Минздрава" и "на время такого расследования отстранить от исполнения обязанностей министра здравоохранения Уляну Супрун и ее заместителей".

Кроме того, забастовщики требуют от У.Супрун отмены приказа об отстранении ректора НМУ им.Богомольца Екатерины Амосовой и назначить и.о. ректора университета Михаила Захараша, а также обеспечить проведение интегрированного лицензированного экзамена "Шаг 1. Стоматология".

И. о. министра здравоохранения Украины У.Супрун назвала забастовку вуза саботажем "некоторых членов администрации и деканов НМУ".