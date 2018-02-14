Минобразования Украины создаст центры для упрощенного поступления абитуриентов из Крыма в 35 вузах

Министерство образования и науки Украины намерено создать образовательные центры на базе 35 вузов в Днепре, Львове, Киеве, Запорожье, Николаеве, Харькове, Херсоне, Одессе для упрощенного поступления абитуриентов из временно оккупированного Россией Крыма.

"Если у них (абитуриентов - ИФ) нет украинского документа об образовании и они не смогли сдать внешнее независимое тестирование, то в таком случае, как и в 2016-м и 2017-м годах, у нас будут работать образовательные центры "Крым - Украина", - сообщила министр образования Лилия Гриневич в ходе пресс-брифинга в среду.

Центры будут работать до сентября 2018 года, уточнила она.

Там абитуриенты смогут заполнить "образовательную декларацию" о том, что они изучали, а затем на протяжении окончания трехмесячных курсов получить документ об образовании.

"Кроме этого, для поступления в вуз им потребуется сдать экзамен по украинскому языку, по истории Украины, профильный экзамен в зависимости от специальности", - уточнила министр.

Как сообщалось, в 2017 году абитуриенты из Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса могли поступить в украинские вузы по упрощенной системе благодаря центрам "Крым - Украина" и "Донбасс - Украина" без прохождения ВНО.