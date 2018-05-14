Минрегион разрабатывает модель развития Карпат

Рабочая группа Кабинета министров Украины во главе с первым замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Вячеславом Негодой приступила к разработке модели развития горных и высокогорных территорий Карпат, сообщила пресс-служба министерства.

"Специфика рельефа делает территории труднодоступными, что выливается в низкую активность бизнеса, низкие объемы инвестиций, высокую трудовую миграцию. При таких условиях горным территориям сложно конкурировать с другими. Чтобы обеспечить их развитие, мы должны выработать политику устойчивого развития горных территорий Карпат", - цитирует В.Негоду пресс-служба Минрегиона.

По его словам, рабгруппа разработает и предоставит на рассмотрение Кабмина механизмы для развития инфраструктуры данного региона, инструменты для создания рабочих мест и развития бизнеса.

Согласно сообщению Минрегиона, рабочая группа создана по поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. В ее состав вошли представители девяти министерств, а также Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областных госадминистраций и советов. Первое заседание рабгруппы состоялось 10 мая.

В пресс-службе Минрегиона также напомнили, что Кабмин в марте направил на рассмотрение Верховной Рады законопроект №8154 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устойчивого развития и создания новых рабочих мест в горных и высокогорных населенных пунктах".

Согласно пояснительной записке к законопроекту, Кабмин предлагает установить повышенные коэффициенты при расчете государственной медицинской и образовательной субвенции для горных и высокогорных населенных пунктов. Кроме того, законопроект предусматривает разработку и финансирование госпрограмм для стимулирования развития горных регионов, а также внедрение мероприятий по улучшению очистных сооружений.

Кроме того, правительство предлагает в законопроекте сократить минимальную площадь индустриального парка в горных регионах до 10 га при существующем минимуме 15 га для любых территорий.