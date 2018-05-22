Минздрав измененил правила выписки рецептов для внедрения электронного рецепта

Министерство здравоохранения Украины утвердило изменения в правила выписывания рецептов на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, внедряющие электронные рецепты.

Соответствующий приказ ведомства №735 от 18 апреля 2018 года о внесении изменений в правила (№360 от 19 июля 2005 года) обнародован на сайте Верховной Рады.

"Рецепты формы № 1 ("ф-1") (кроме случаев назначения наркотических (психотропных) лекарственных средств на специальном рецептурном бланке формы № 3 "ф-3") могут также выписываться в форме электронного документа - электронного рецепта. Электронный рецепт создается, сохраняется и передается через информационную (информационно-телекоммуникационную) систему", - отмечается в документе.

Кроме того, утвержденные изменения предоставляют право на выписывание рецептов врачам, оcуществляющим медицинскую практику в качестве физических лиц-предпринимателей.

Приказом также вводится новая форма рецептурного бланка, которая должна содержать информацию об учреждении здравоохранения или физическом лице-предпринимателе: его наименование, адрес, идентификационный код из Единого государственного реестра, реквизиты лицензии на медицинскую практику или решения органа лицензирования о выдачи такой лицензии.

При этом, отмечает Минздрав, пока электронный рецепт будет постепенно внедряться, его новая форма будет заполняться в бумажном виде. В тоже время учреждения здравоохранения смогут использовать старую бумажную форму рецепта "ф-1" с красной печатью "стоимость подлежит возмещению" до полного использования таких рецептурных бланков.

В новой форме бланка поле "стоимость подлежит возмещению" заменено полем "источник финансирования", где указывается название правительственной или муниципальной программы для льготного отпуска препаратов.

В рамках внедрения электронного рецепта, в ведомостях о пациенте должны указываться помимо его фамилии, инициал и возраста, также и номер амбулаторной или стационарной карты, который будет соединять историю лечения пациента со всеми данными о нем в системе E-health. Кроме того, это поможет избежать в системе путаницы, в случае, если пациенты будут иметь одинаковые имена и дату рождения.

В Минздраве в очередной раз подчеркивают: в рецепте название препарата указывается по международному непатентированному названиию (МНН), а не торговой марке.

В ведомстве также отметили, что новые требования касаются исключительно рецепта формы "Ф-1". Кроме того, новые требования не распространяются на рецепты на препараты инсулина, пока в электронный реестр пациентов, нуждающихся в инсулинотерапии, не будут внесены необходимые технические изменения.

Как сообщалось, Минздрав инициировал соответствующие изменения в нормативно-правовые акты для внедрения электронного рецепта, а также для определения требований к нему в начале 2018 года.