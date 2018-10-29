Минздрав Украины начал закупки для создания Единой госинформсистемы трансплантации

Министерство здравоохранения Украины начало закупки для создания Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ).

Как сообщается в пресс-релизе Минздрава, создание ЕГИСТ является первоочередной задачей для внедрения трансплантации в Украине. Система поможет вовремя находить потенциального донора, физические показатели которого позволяют спасти пациента, нуждающегося в трансплантации.

"Главной задачей МОЗ Украины является закупка услуг по разработке программного обеспечения для ЕГИСТ и доступ к международной базе живых доноров костного мозга", - сообщается в пресс-релизе. На эти цели в бюджете 2018 года предусмотрено более 28 млн грн, в том числе 26,378 млн грн на закупку услуг по разработке программного обеспечения и 1,9 млн грн - на приобретение доступа в международный реестр доноров.

В целом ЕГИСТ предусматривает девять различных реестров потенциальных доноров по типам потребностей, в частности, реестр волеизъявления лица о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство или назначения ней полномочного представителя, реестр волеизъявления лица, давшего согласие на изъятие анатомических материалов для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов из тела умершего, которого он представляет, реестр анатомических материалов человека, предназначенных для трансплантации и/или изготовления биоимплантатов.

Кроме того, в систему будут включены реестр живых доноров, реестр живых доноров гемопоэтических стволовых клеток, реестр получателей, реестр лиц с трансплантированных анатомических материалов, а также реестр учреждений здравоохранения, оказывающих медпомощь с применением трансплантации и регистрация трансплант-координаторов.

Реестр доноров - это компьютерная база данных, в которой находится информация о потенциальных доноров и их HLA-фенотипа. Если возникает необходимость в проведении трансплантации гемопоэтических клеток, то из трансплантационного центра (клиники, которая проводит трансплантации) приходит запрос с указанием HLA-фенотипа пациента. Используя эту информацию, в реестре проводят поиск донора.

До сих пор в Украине отсутствовал единый реестр доноров, в котором бы хранилась вся необходимая информация по мировым стандартам. Это - одно из главных препятствий трансплантации костного мозга в Украине.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 мая 2018 года проголосовала законопроект №2386а о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно трансплантации органов и других анатомических материалов человека, предусматривающий презумпцию несогласия, а также создание центрального органа исполнительной власти в сфере трансплантации и Единой государственной информационной системы трансплантации для сбора, регистрации, накопления соответствующей информации, а также осуществления объективного и непредвзятого распределения анатомических материалов человека, определения пары донор-реципиент.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением п.4 раздела 7, в котором прописаны мероприятия, которые должен осуществить Кабинет министров до вступления закона в действие.

Действующий в настоящее время закон "О трансплантации органов и других анатомических материалов человека" утратит свою силу с 2019 года.

Глава комитета Верховной Рады по здравоохранению Ольга Богомолец заявила, что Минздрав должен инициировать отсрочку на год вступления в силу закона о трансплантации из-за отсутствия реестра доноров.