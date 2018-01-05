Минздрав Украины предлагает отменить спецразрешение на занятие народной медициной

Министерство здравоохранения инициирует отмену специальных разрешений на занятие народной медициной.

Соответствующие проект закона о внесении изменений в "Основы законодательства Украины о здравоохранении", а также в закон "О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности" обнародован на сайте министерства.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, наличие специального разрешения на занятие народной медициной у лица, владеющего народными методами лечения, не гарантирует безопасность их использования, качество и своевременное оказание медицинской помощи.

В то же время авторы законопроекта подчеркивают, что в государстве готовят достаточное количество специалистов, которые закончили медицинское вузы и могут предоставлять качественную помощь.

"С учетом изложенного предлагается отменить специальное разрешение на занятие народной медициной (целительством) путем отмены статьи 74¹ "Основ законодательства Украины о здравоохранении", которая предусматривает порядок выдачи указанного разрешения", - отмечено в документе.

Согласно пресс-релизу Минздрава, регламентация работы целителей - не в компетенции ведомства, поскольку практика народной медицины не соответствует современным медицинским научным знаниям.

"Народные методы не входят в арсенал современной доказательной медицины, следовательно, их безопасность и эффективность никем и никогда не проверялась в условиях строгих научных экспериментов", - утверждает Минздрав.