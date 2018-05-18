Мир должен признать депортацию крымскотатарского народа геноцидом – Чубаров

Парламенты и правительства других стран должны признать депортацию крымскотатарского народа геноцидом, считает председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Рефат Чубаров.

"Это (нынешние притеснения крымских татар в оккупированном Россией Крыму и попытки России вычеркнуть из истории депортацию крымскотатарского народа в 1944 году ) требует от парламентов и правительств мира вслед за Верховной Радой Украины признать депортацию геноцидом крымскотатарского народа. Ответственность за преступление должна быть неминуема", - заявил Р.Чубаров на митинге-реквиеме, посвященном дню борьбы за права крымскотатарского народа, в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что преодоление последствий геноцида невозможно без полного восстановления прав крымскотатарского народа.

"Наше право на самоопределение как естественное право коренного народа должно быть в полной мере реализовано в единой и неделимой Украине", - сказал Р.Чубаров.

По его мнению, предоставление Крыму статуса крымскотатарской национально-территориальной автономии "станет восстановлением исторической справедливости, прав крымскотатарского народа".

Р.Чубаров уверен, что крымскотатарская национальная автономия как неотъемлемая составляющая Украины - это не только гарантия для сохранения и развития коренного народа, но и реальный эффективный шаг к деоккупации Крыма.