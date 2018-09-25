Миротворческая мисия ООН сможет прибыть на Донбасс только через 10 месяцев после соответствующего решения Генассамблеи - Марчук

Миротворческая мисия ООН сможет прибыть на Донбасс только через 10 месяцев после соответствующего решения Генассамблеи. Об этом заявил представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, сообщает "112 Украина".

Как сообщил Марчук, миротворческих войск ООН нет, они формируются под конкретную задачу, после чего на конкретную территорию направляют группу для изучения ситуации, после чего определяется необходимое число миротворцев.

"В отношении функций - понятное дело, что это не может быть той ерундой, "охрана патрулей ОБСЕ", никогда в истории ООН такого не было. Далее они определяют уровень опасности персонала, какой срок ротации... После изучения на месте потом приезжает передовая миссия и разрабатывается бюджет. Параллельно с этим секретариат ООН работает со странами, которые могут направить миротворцев", - сказал Марчук.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявлял, что Швеция, Финляндия, Австрия, Беларусь, Сербия и Турция уже заявили о готовности принять участие в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Кроме того, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что участие РФ в переговорах по введению миротворческих сил ООН на Донбасс может свидетельствовать о косвенном признании Россией существования проблемы.