МККК и ООН отправили в ОРДЛО 5 фур с медикаментами и стройматериалами
2018-10-12 12:17
Через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" (Донецкая обл.) в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в пятницу утром последовало 5 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
В обнародованном сообщении погранведомства отмечается, что Международный комитет Красного Креста и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направили на неподконтрольную властям Украины территорию медикаменты и строительные материалы общим весом 54,5 тонн.