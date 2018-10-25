МККК направил на оккупированную территорию Донбасса 13 грузовиков с гумпомощью

Через контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) "Новотроицкое" (Донецкая обл.) на оккупированную территорию в направлении Донецка проследовало 13 автомобиль с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста (МККК).

Как сообщает в четверг утром пресс-служба Госпогранслужбы Украины, в грузовых автомобилях находятся гигиенические наборы, строительные материалы и универсальный корм для скота общим весом более 186 тонн.