Могерини в ходе визита в Украину встретится с Порошенко и Гройсманом

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини в ходе рабочего визита в Украину 11-12 марта проведет встречи президентом Петром Порошенко, премьером Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышем.

"Визит будет проходить в важный момент внедрения определяющих реформ в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и еще раз засвидетельствует долговременную решительную поддержку Европейского Союза украинскому народу и его стремлениям развития более сильной Украины", - сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине в среду.

Кроме того, высокий представитель ЕС встретится с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрулом Апаканом, спецпредставителем ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы Мартином Сайдиком, председателем делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманом для обсуждения текущей ситуации и вопроса выполнения Минских соглашений.

Находясь в Киеве, Ф.Могерини выступит перед студентами Киевского национального университета им.Шевченко и встретится с представителями общественных организаций и сотрудниками Консультационной миссии ЕС (EUAM) и Представительства ЕС в Украине.

В представительстве отмечают, что визит будет проходить за несколько дней до четвертой годовщины аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией, которая не признается Европейским Союзом.