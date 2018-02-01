МОН согласилось продлить имплементацию языковой статьи закона об образовании

Министерство образования и науки Украины полностью принимает рекомендации Венецианской комиссии относительно языковой статьи закона "Об образовании" и соглашается с продлением переходного периода для ее имплементации до 2013 года. Об этом на встрече с послом Румынии в Украине Кристиан-Леоном Цуркану заявила глава МОН Лилия Гриневич, передает пресс-служба ведомства. "Мы благодарны Венецианской комиссии за оперативную и профессиональную работу и готовы имплементировать данные рекомендации. Здесь важно понимать, что мы это делаем не в связи с реакцией отдельных стран, наше первое задание - дать каждому украинскому ребенку, независимо от его национальности или места проживания, высокий уровень владения украинским языком. Для этого нам нужно, чтобы все были готовы к имплементации статьи, а также чтобы при этом учитывались особенности обучения для национальных общин разных языковых групп", - пояснила Гриневич. Она добавила, что в Украине подготовят пошаговую карту имплементации языковой статьи. Отдельно на встрече стороны обсудили вопрос доработки Протокола о сотрудничестве в области образования между Украиной и Румынией, который планируют подписать в этом году. Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Румыния наработают совместный документ по новому закону об образовании.

