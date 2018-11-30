Моряки своевременно отправили сообщение о движении судов через Керченский пролив - Порошенко

Президент украины Петр Порошенко во время совещания относительно усиления обороноспособности страны заявил, что сообщение о движении через Керченский пролив было передано своевременно

Также была подтверждена готовность взять на борт лоцмана для проведения соответствующих навигационных услуг, передает "ДС" со ссылкой на "РБК- Украина".

"Передав сообщение о движение через пролив, украинская сторона также четко подтвердила готовность взять на борт лоцмана для проведения соответствующих навигационных услуг. Абсолютно идентично с тем, как это было в сентябре во время предыдущего прохода", - заявил Порошенко.

Петр Порошенко после введения военного положения провел совещание по усилению обороноспособности, в котором принимают участие министр обороны Степан Полторак, начальник Генштаба Виктор Муженко, министр иностранных дел Павел Климкин и руководители других ведомств.

Напомним, из оккупированного Россией Крыма начали вывозить украинских моряков, захваченных в плен 25 ноября в Керченском проливе.