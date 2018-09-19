Мошенники звонят субъектам декларирования от имени сотрудников НАПК

Национальному агентству по предупреждению коррупции стало известно о фактах телефонных звонков субъектам декларирования от имени работников аппарата Национального агентства, сообщает пресс-служба Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

Звонки субъектам декларирования осуществлялись якобы с целью уточнения информации, указанной в их декларациях, или о проведении НАПК проверок деклараций субъектов.

"Общение должностных лиц Национального агентства с субъектами декларирования происходит исключительно в пределах полномочий, любые сведения запрашиваются в официальной письменной форме у субъекта декларирования или соответствующего органа" – отметили в НАПК.

Как пояснили в НАПК, "общение с субъектами декларирования осуществляется работниками аппарата Национального агентства исключительно из официальных телефонов или адресов, указанных на официальном сайте агентства".