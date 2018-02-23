Москаль должен публично извиниться перед Супрун - Гройсман

Глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль должен публично извиниться перед исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляной Супрун за оскорбительные слова в ее адрес, считает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Утром провел телефонный разговор с главой Закарпатской ОГА Геннадием Москалем. Сказал, что считаю: он должен найти силы публично извиниться перед и.о. главы Минздрава Уляной Супрун за оскорбительные слова в ее адрес. Такое поведение недопустимо для должностного лица и мужчины", - написал В.Гройсман на своей странице в соцсети Твиттер в пятницу.

Как сообщалось, 22 февраля СМИ сообщили, что глава Закарпатской облгосадминистрации Г.Москаль резко высказался в отношении исполняющей обязанности министра здравоохранения У.Супрун. Словесный конфликт произошел на фоне обвинений и.о. министра, что якобы область завезла вакцину от кори из Венгрии контрабандой.