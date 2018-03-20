Московский суд отклонил апелляцию на арест украинского журналиста Сущенко

Министерство иностранных дел (МИД) Украины в очередной раз требует от Российской Федерации (РФ) освободить украинского журналиста Романа Сущенко. Об этом заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter. "Снова отклонили апелляцию на арест журналиста Сущенко. В очередной раз требуем от РФ его освобождения. Дело является политически мотивированным", - написала Беца в микроблоге.

Ранее сообщалось, что Сущенко и режиссера Олега Сенцова могут обменять на крымских дезертиров, однако последних обменяли в итоге на задержанных в России пограничников. Сущенко задержали в Москве в октябре 2016 года. По версии Федеральной службы безопасности России, он является кадровым сотрудником украинской военной разведки. В отношении Сущенко открыто уголовное дело по статье "шпионаж". Украинская сторона отрицает эти сведения, утверждает, что Роман Сущенко является журналистом, а также называет его преследование политическим делом.

