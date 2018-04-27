МВД обжаловало решение суда о восстановлении Бочковского в должности главы ГСЧС

Министерство внутренних дел Украины обжаловало решение Окружного административного суда Киева, который признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета министров об увольнении Сергея Бочковского с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщает Департамент коммуникации МВД в пятницу, 27 апреля.

"Расследование проведено Главным следственным управлением Национальной полиции полноценно, всесторонне и объективно. Решение же административного суда о восстановлении Бочковского в должности руководителя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обжаловано в законном порядке", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили о том, что на действия судей окружного административного суда будет подана жалоба в Высший совет правосудия.