МВД Украины подписало Меморандум о сотрудничестве с ФБР

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время встречи с директором Федерального бюро расследований США Кристофером Рэем подписал Меморандум о сотрудничестве ведомств

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Мы провели встречу с директором ФБР Кристофером Реем и подписали Меморандум о взаимном сотрудничестве по ряду вопросов, в частности, борьбе с незаконным оборотом наркотиков и киберпреступностью", - сказал Арсен Аваков.

По словам министра, эта рамочное соглашение между МВД и ФБР позволит улучшить обмен информацией и открыть доступ к техническим возможностям.

"Одна из таких возможностей - это второй документ, который мы сегодня подписали между Нацполицией и Департаментом ФБР. Его усилия направлены на борьбу с организованной преступностью. С директором ФБР мы обсудили целый ряд угроз, которые поступают к нам от путинского режима. И также наметили некоторые совместные шаги, которые позволят бороться с российской агрессией", - сказал министр.

Также, во время встречи стороны обсудили задержание участников международной киберпреступной платформы Avalanche, которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров.

"Речь идет о задержании хакера, которого США обвиняли в использовании фальшивых документов и присвоении средств. Этот преступник был арестован в Полтаве. Совместная борьба с киберпреступлениями будет продолжаться и дальше, поскольку это деятельность, которая не имеет границ", - подчеркнул министр.

Напомним, 25 февраля 2018 года украинская киберполиция в Киеве задержала хакера Геннадия Капканова, которого разыскивали в 30 странах мира. Сеть "Avalanche" функционировала 7 лет. К его ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран.

В Октябрьском суде города Полтавы Капканову избрали меру пресечения в виде ареста на 2 месяца без права внесения залога.