На админгранице с Крымом задержали доверенное лицо Путина - Луценко

В понедельник, 23 апреля, на КПВВ "Чонгар" правоохранители задержали женщину, которая проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина кандидатом на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

"Сегодня на КПВВ "Чонгар"... задержана гражданка Украины, которая действуя в интересах Российской Федерации, а также неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы", будучи доверенным лицом кандидата в Президенты РФ Путина В.В., незаконно организовала и проводила на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь сбор подписей в поддержку выдвижения Путина кандидатом на пост президента Российской Федерации на выборах 2018 года", - отметил глава ГПУ. Луценко отмечает, что таким образом данная гражданка Украины, участвуя в официальной процедуре подготовки к незаконному проведению на временно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь выборов президента РФ, оказала содействие России и неправительственной всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности. "В настоящее время задержанному готовится сообщение о подозрении и проводятся другие необходимые следственные и процессуальные действия", - добавил глава ГПУ.

