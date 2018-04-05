На Донбассе с 30 марта по 2 апреля со стороны НВФ зафиксирован 101 обстрел, из них 93 – прицельные

Несмотря на то, что "пасхального перемирие" поддержали лидеры стран "Нормандской четверки", в том числе и президент России Владимир Путин, режим тишины на Донбассе продлился всего 10 минут – в период с 30 марта по 2 апреля со стороны боевиков зафиксирован 101 обстрел, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам работы ТКГ в среду.

"Пасхальное перемирие длилось всего 10 минут. В период с 30 марта по 2 апреля 2018 года со стороны НВФ ОРДЛО/РФ зафиксирован 101 обстрел, из них 93 - прицельные. Стоит отметить, что заявление ТКГ по "пасхальному перемирию поддержали лидеры стран Нормандской четверки, в том числе и президент РФ, однако тишина так и не воцарилась", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам работы ТКГ в среду.

Кроме того, Д.Олифер отметила, что возмущение вызывает информация Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ относительно системных обстрелов их беспилотников со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДЛО.

"Так, только один отчет миссии за 30 марта 2018 года сообщает о 3 обстрелах дронов ОБСЕ, которые подверглись атаке на территории ОРДЛО, при этом один из них был сбит", - сообщила она.

Д.Олифер подчеркнула, что украинская сторона в Минске подтвердила готовность и в дальнейшем делать все возможное для выполнения договоренностей ТКГ по "пасхальному перемирию".