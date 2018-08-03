На Донбассе за 6 месяцев 2018 года погибли 29 мирных жителей - СММ ОБСЕ

На оккупированном Донбассе за 6 месяцев 2018 года погибли 29 мирных жителей. Об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Александр Хуг.

По его словам, с первого января и до июля СММ подтвердила 161 случай жертв среди гражданского населения. В частности, 29 человек погибли и 132 получили ранения.

Также Хуг сообщил, что СММ ОБСЕ продолжает уточнять детали инцидента с обстрелом вооруженным формированием группы подростков на оккупированной территории Донбасса.

Напомним, 2 августа на брифинге спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк сообщил, что в Горловке (Донецкая область) российские военнослужащие обстреляли толпу подростков, в результате обстрела несколько подростков получили ранения.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны, на оккупированных территориях участились случаи неправомерных действий со стороны российских военных в адрес местных жителей.