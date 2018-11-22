На кибербезопасность ЦИК потратят 50 миллионов

Верховная Рада Украины в четверг, 22 ноября, во втором чтении и в целом проголосовала за законопроект No 8496 об изменениях в государственный бюджет на 2018 год, выделив деньги на усиление кибербезопасности Центральной избирательной комиссии.

Документ, который поддержали 253 народных депутата, предусматривает уменьшение расходов по бюджетной программе "Субвенция из государственного бюджета местным бюджетам" на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на 49 миллионов 660 тысяч гривен.

Вместо этого деньги пойдут на усиление кибербезопасности информационных систем ЦИК. Закон вступит в силу на следующий день после официальной публикации. По материалам MIGnews.com.ua