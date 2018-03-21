На конкурс в Высший IP-суд были допущены 219 кандидатов

По результатам рассмотрения документов, поданных от 234 кандидатов на конкурс в Высший специализированный суд по вопросам интеллектуальной собственности (IP-суд) допущено к конкурсу было 219. Об этом сообщила член Комиссии Татьяна Шилова во время Межрегионального судебного форума "Высшая квалификационная комиссия: кадры решают все!", который состоялся 19 марта 2018 в селе Подгорцы Киевской области, передает пресс-служба ВККСУ. Как сообщается, всего высшая квалификационная комиссия судей допустила к конкурсу 219 кандидатов. Из них 94 женщины и 125 мужчин. Шилова также отметила, что 14 кандидатам было отказано в принятии документов, а в отношении одного кандидата рассмотрение вопроса отложено. В ВККС также уточнили, что согласно Закону Украины "О судоустройстве и статусе судей" кандидат может участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности через год после принятия решения относительно его результатов на последнем конкурсе (квалификационном оценивании). "После длительных обсуждений Комиссия приняла решение допустить к конкурсу в IP-суд кандидатов, участвовавших в конкурсе в Верховный Суд. Однако их результаты в этом конкурсе приниматься во внимание не будут", - отметила член ВККСУ. Она добавила, что во время экзамена в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности предусмотрены узкоспециализированные вопросы. И именно они в данном случае имеют наибольшее значение для прихода в суд настоящих специалистов. Сама процедура конкурса будет подобной конкурсу в Верховный Суд. Все кандидаты пройдут специальную проверку уполномоченными органами СБУ, НАПК, НАБУ и т.п., включая ОСД, сдадут экзамены, психологические тесты, а также пройдут собеседования с членами ВККСУ по результатам анализа досье.

