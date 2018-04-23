На Луценко подали в суд из-за скандальной рекламы на ТВ

Окружной административный суд Киева открыл производство касательно законности демонстрации на радио и телевидении рекламных роликов о деятельности генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции, который подал соответствующий иск.

ЦПК обвиняет Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в том, что он предоставил статус "социальной" рекламе "Выполняем закон. Устанавливаем справедливость", где хвалят Луценко, и за счет этого разрешила транслировать ее бесплатно.

"Третьи лица в деле- генеральный прокурор Юрий Луценко и общественная организация "Украинская антикоррупционная ассоциация", - говорится в сообщении.

Подготовительное заседание назначили на 1 июня.

Активисты считают, что реклама имеет скорее признаки политической, а не социальной, ведь пропагандирует позиции генпрокурора для воздействия на потенциальных избирателей, содержит манипуляции и попытки повлиять на зрителя, использует официальное название государственного органа, содержит изображение герба и флага Украины.

"Реклама содержит видеофрагменты с изображением генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко, фамилии и имени Генерального прокурора Юрия Витальевича Луценко, государственную символику (Государственный флаг Украины), символику прокуратуры, что запрещено", - говорится в иске.

"По нашему мнению, Нацсовет не имел права назвать прокурорский пиар социальной рекламой. Использовать должность генерального прокурора для политического пиара недопустимо. Мы бы подали иск безотносительно фамилии генпрокурора. За такое злоупотребление служебным положением нужно нести ответственность", - заявил председатель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Напомним, ранее Ранее в СМИ появилась публикация, в которой сообщалось, что генпрокурор Юрий Луценко использует свое ведомство для саморекламы на радио и телевидении. У Луценко заявили, что не знают, "чьих рук" хвалебные ролики о работе Генпрокуратуры.