На оккупированном Донбассе находится от 3 до 5 тысяч российских экспертов. Такие данные озвучил глава Военного комитета НАТО чешский генерал Петр Павел в интервью "Радио Свобода". По его словам, несмотря на свои возражения, Россия существенно поддерживает оккупированные районы Донецкой и Луганской областей оборудованием, особенно военной техникой, тяжелым вооружением, боеприпасами, всеми материально-техническими ресурсами. "Итак, в принципе, мы можем сказать, что без значительной поддержки России эти два региона не смогли бы выжить", - подчеркнул генерал. Напомним, он также заявил, что Россия пытается изменить мировой порядок, используя пропаганду. Павел заявил, что Россия не прибегает к военной агрессии против НАТО, но использует гибридные инструменты, такие как пропаганда в СМИ и соцсетях.

