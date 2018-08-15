На параде в честь Дня Независимости Украины будет присутствовать представитель президента США

Посол Украины в США Валерий Чалый считает визит представителя президента США Дональда Трампа четким проявлением поддержки со стороны стратегического партнера.

На параде в честь Дня Независимости Украины 24 августа будет присутствовать представитель президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Facebook написал посол США в Украине Валерий Чалый.

"Хочу немного приоткрыть завесу. На параде по случаю Дня Независимости Украины будет присутствовать полномочный представитель Президента США", - написал Чалый.