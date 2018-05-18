На сегодня нет замены нормандскому формату - Путин

На сегодня нет замены нормандскому формату (Украина, Германия, Франция, Российская Федерация). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщают российские СМИ. "Что касается нормандского формата, я уже об этом сказал, мы считаем его важным инструментом урегулирования ситуации на востоке Украины. Россия готова работать в этом формате. Более того, мы считаем его очень важным, и во всяком случае на сегодняшний день замены ему нет", - заявил он, отметив, что в ходе встречи с Меркель не обсуждалась конкретная дата встречи в нормандском формате. Кроме того, Путин заявил и о безальтернативности минских соглашений, которые, по его словам, являются "основой урегулирования конфликта на Донбассе". "По обоюдному мнению, минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования (ситуации на Донбассе, - ред.)", - сказал он. Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что встреча в нормандском формате (Украина, Германия, Франция, Российская Федерация) может состояться в начале июня.

