На Синод Вселенского патриархата поедет представитель от Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко отправит на Синод Вселенского патриархата, который состоится 27-29 ноября заместителя главы Администрации президента Ростислав Павленко.

Об этом Порошенко сообщил 23 ноября во время встречи со студентами Киевского национального торгово-экономического университета.

"27-29 ноября Ростислав Павленко, заместитель главы президентской администрации поедет в Стамбул для того, чтобы принять участие в историческом Синоде Вселенского патриархата, где будет приниматься решение об утверждении Томоса", - сказал он.

Также Порошенко напомнил, что в декабре в Украине состоится Собор "новой церкви".

Напомним, что 19 ноября Вселенский патриархат подтвердил свои намерения предоставить Украинской церкви Томос и официально анонсировал проведение Объединительного собора в декабре.

Первую службу священник Георгий Сергеев уже провел. С нарушением всех канонов, запрещающих служения на канонической территории другой православной церкви. А в Киеве на этой неделе попытались поджечь знаменитую Андреевскую церковь. Угадать, от кого прилетело, не трудно, потому что Андреевский храм только неделю назад передали под представительство Вселенского патриархата в Украине.

Ранее, 11 октября Синод Константинопольского патриархата принял решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Также было принято решение о признании Константинополем узурпации власти над Киевской митрополией Москвой незаконным актом. Также синод решил снять все запретительные санкции РПЦ в отношении предстоятеля УПЦ КП Филарета и предстоятеля УАПЦ Макарий. Вместе с тем Патриархия подчеркнула недопустимость имущественных конфликтов и насилия в процессе созидания поместной церкви в Украине.

15 октября, Русская православная церковь заявила о разрыве отношений с Константинопольским. По материалам ТСН.ua