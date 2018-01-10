На теле Ноздровской обнаружена ДНК подозреваемого Россошанского

На теле юриста Ирины Ноздровской обнаружена ДНК подозреваемого Юрия Россошанского, заявляет первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Результаты проведения экспертизы ДНК: на потерпевшей были обнаружены частицы, которые принадлежат подозреваемому", - сказал В.Аброськин на брифинге в среду в Киеве.

По его словам, проведено около 70 экспертиз. В.Аброськин добавил, что в реке нашли ряд предметов, в том числе ножи. Предварительные результаты экспертиз, отметил он, указывают на возможность использования одного из предметов в качестве орудия убийства.

Говоря об обысках в доме подозреваемого, руководитель криминальной полиции рассказал: "Мы изъяли определенные вещи, где визуально пока наблюдаем те пятна, следы, которые будут исследоваться".

По его мнению, убийство И.Ноздровской не было спланированным, а стало стечением обстоятельств.

При этом В.Аброськин считает неуместным говорить о том, что возраст и физическое состояние подозреваемого не позволило бы ему совершить преступление. Как отметил глава криминальной полиции, это физически развитый человек.

Кроме того, он не называл точное количество ножевых ранений, нанесенных жертве, но отметил, что их было более 10-ти.

В.Аброськин сетует на то, что жители села Демидово не изъявляли добровольного желания содействовать следствию, и это не связано с уровнем доверия к полиции. "Мы не видели желающих, стоящих в очереди, оказывать нам какую-либо помощь… Там есть конфликт, который возник между жителями этого села с частью людей, которые имеют отношение к потерпевшим. Люди не желали давать показания", - рассказал он.

Говоря о своей беседе с подозреваемым, В.Аброськин рассказал, что тот полностью признает свою вину, дал согласие на воспроизведение обстоятельств на месте, указал место, механизм нанесения телесных повреждений. "Он вину свою признаёт, но он не раскаивается", - утверждает руководитель криминальной полиции.

Он добавил, что в ходе воспроизведения обстоятельств преступления подозреваемый показал на месте, как он совершил убийство.

"Он мне рассказал свою историю жизни, почему так произошло. Он говорит о том, что действительно в 2015 году его сын сбил сестру потерпевшей", - сказал начальник криминальной полиции.

В.Аброськин, со слов подозреваемого, рассказал, что виновник ДТП не покидал места происшествия, участвовал во всех следственных действиях и выплатил материальную компенсацию супругу и сыну потерпевшей.

"Он рассчитывал на то, что не будет находиться в местах лишения свободы и нести реальный срок наказания, - добавил В.Аброськин.

Как сообщалось, юрист И.Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

8 января стало известно о задержании подозреваемого в этом преступлении. Им является Ю.Россошанский, отец Дмитрия Россошанского, осужденного в мае 2017 года на 7 лет за смертельное ДТП, в котором в сентябре 2015 года погибла сестра И.Ноздровской Светлана Сапатинская.

9 января Вышгородский районный суд Киевской области избрал Ю.Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток - до 8 марта включительно. Данное решение может быть обжаловано в Апелляционном суде Киевской области.

Ю.Россошанский работает водителем ПАО "Киевоблэнерго", ранее несудимый.