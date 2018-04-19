На территории РФ и Крыма находится около 100 украинских политзаключенных

На территории Российской Федерации и оккупированного Крыма незаконно удерживаются около 100 украинских политзаключенных. Об этом сообщил заместитель министра юстиции - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина. По его словам, иск о нарушении прав человека в отношении этих граждан Украина намерена подать в ЕСПЧ в ближайшие два месяца, после того, как будут собраны все необходимые документы и материалы. "В эти два месяца мы планируем обратиться к ЕСПЧ. Два месяца из-за того, что нам нужно собрать необходимые материалы. Мы хотим, чтобы Европейский суд признал нарушение прав человека в отношении украинских граждан. Речь идет о украинцах, содержащихся на территории России и на территории оккупированного Россией Крыма. Речь идет об около сотни граждан", - заявил Лищина. Напомним, на рассмотрении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) находятся около 100 гражданских исков против Украины, которые касаются событий в Крыму и на Донбассе. Среди них есть, в частности, есть иск родственников пассажиров сбитого боевиками над Донбассом малазийского авиалайнера МН17.

