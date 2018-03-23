На территории завода "АТЕК" в Киеве, где арендует помещения Нацкорпус, идут обыски

Правоохранители в пятницу утром проводят обыски на территории столичного завода "АТЕК", на территории которого несколько зданий арендует партия "Национальный корпус".

Как рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" первый замглавы партии Назар Кравченко, около 300 правоохранителей заблокировали вход на территорию завода, а также явились в помещения, в которых, в частности, размещен штаб партии.

"Они попытались заблокировать наших активистов. Мы такие действия правоохранителей связываем с тем, что мы проводили акции за отставку главы Николаевской обладминистрации Алексея Савченко", - сказал Н.Кравченко.

На данный момент у входа на территорию завода собрались около сотни активистов, между ними и правоохранителями происходят словесные перепалки.