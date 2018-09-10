НАБУ объявило в розыск брата экс-главы "Госинвестпроекта" Каськива

ациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разыскивает брата экс-главы "Госинвестпроекта" Владислава Каськива Александра. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемых в уголовном производстве по факту хищения средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и ГП "Государственная инвестиционная компания" в сумме 259,2 млн гривен", - говорится в сообщении.

В частности, на сайте НАБУ отмечается, что "Каськив Александр Владимирович, 29.04.1984 года рождения, подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст.191 УК Украины".

Напомним, что НАБУ завершило следствие в деле хищения средств "Госинвестпроекта".

Речь идет о хищении средств в проекте "Качественная вода", предусматривающий установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, и "Олимпийская надежда-2022", по которому должны быть возведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине.

Должность главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины в 2010-2014 годах занимал Владислав Каськив. В сентябре 2014 года Кабинет министров принял решение ликвидировать "Госинвестпроект", возложив его функции на Министерство экономического развития и торговли.