НАБУ проверяет информацию об обысках у замглавы ГМС Пимаховой

Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяет информацию о проведении обысков у фигуранта дела о коррупции в Государственной миграционной службе, первого замглавы ведомства Дины Пимаховой. Об этом рассказали в пресс-службе НАБУ. "НАБУ уточняет информацию по поводу обысков", - сообщили в пресс-службе. Отметим, сегодня INSIDER со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что НАБУ проводит обыски у Пимаховой. При этом не исключено, что детективы могут ее задержать. Напомним, 29 ноября Служба безопасности Украины задержала агента НАБУ при попытке передать взятку Пимаховой. Позже Генпрокуратура обвинила бюро в "искусственном создании ситуаций для разоблачения взяточников". По словам пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган, 26 сентября в СБУ Пимахова обратилась по собственной инициативе с заявлением о провокации подкупа. "В ходе одной из встреч Пимаховой с "тайным агентом" НАБУ Титенковым последний подтвердил факт предложения должностному лицу миграционной службы денежного вознаграждения в сумме 30 тыс. долларов", - отмечала Сарган. В ГПУ считают, что Титенков входил в состав организованной группы, которая сформировалась в виде "тайного подразделения" НАБУ под руководством бывшего сотрудника МВД Украины и с согласия руководителей НАБУ. Как сообщал генпрокурор Юрий Луценко в декабре 2017 года, относительно Пимаховой не открыто уголовное производство. Факт возможной коррупции был зафиксирован в рамках оперативно-розыскного дела. "По Пимаховой все очень просто. Есть основания ее привлекать к ответственности - вперед. Только есть одна проблема. По ней не было даже возбуждено уголовное производство. Все, о чем говорят, о ее возможной коррупции, было зафиксировано в рамках оперативно-розыскного дела", - говорил Луценко.

