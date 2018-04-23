НАБУ расследует более 600 дел о коррупции

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) осуществляют досудебное расследование по 609 уголовным производствам. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Сообщается, что по состоянию на 31 марта 2018 НАБУ и САП сообщили о подозрении 163 лицам в совершении уголовных коррупционных правонарушений. Всего с начала расследований НАБУ (то есть, с декабря 2015 года) в суд было направлено 127 дел, в которых статус обвиняемых получили 199 человек. Кроме того, в течение марта 2018 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении 10 лицам. Среди них - должностные лица органов государственной власти, а также представители ряда коммерческих компаний, задействованных в коррупционных схемах.

