НАБУ разрешило Омеляну выезжать за рубеж в командировки

Национальное антикоррупционное бюро Украины предоставило разрешение подозреваемому в незаконном обогащении министру инфраструктуры Владимиру Омеляну выезжать в заграничные командировки, сообщает "Громадське" со ссылкой на адвоката министра Александра Лысака.

"Во исполнение постановления суда мы сдали паспорта. И подали заявление в НАБУ, чтобы детектив предоставил разрешение на выезд в командировку. Детектив НАБУ дал разрешение. Паспорта выдают и потом, после возвращения, он (В.Омелян ) должен сдать паспорта", - рассказал А.Лысак.

Как сообщалось, 13 сентября пресс-служба НАБУ проинформировала, что В.Омелян уведомлен о подозрении в совершении уголовных преступлений по ч.3 ст.368-2 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины. В свою очередь, сам В.Омелян заявил, что связывает подозрение в незаконном обогащении с проводимыми им реформами, начинающимися в стране выборами и ведущимся НАБУ несколько лет делом экс-депутата Николая Мартыненко.

Вечером в тот же день на пресс-конференции в Киеве В.Омелян заявил, что отвергает коррупционные обвинения в своей адрес и не намерен подавать в отставку с должности министра. Кроме того, он заявил о якобы сотрудничестве руководства НАБУ с украинскими политиками, давлении на него со стороны данного антикоррупционного органа. Министр также заявил о намерении защищать свое имя, честь и достоинство в суде.

14 сентября Соломенский райсуд Киева отпустил В.Омеляна на поруки, поручителем выступил министр по делам молодежи и спорта Игорь Жданов. Согласно решению суда, министр также должен будет прибывать в НАБУ по первому требованию, уведомлять о фактах смены места проживания и работы, прекратить общение со свидетелями и сдать загранпаспорта. Решение вступило в силу после его оглашения в зале суда.