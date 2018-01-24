НАБУ завершило обыски у Пимаховой без вручения подозрения

Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило обыски у первого замглавы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой, которая является фигурантом дела о коррупции в ведомстве. Об этом Пимахова заявила в эфире "112 Украина". По словам Пимаховой, сотрудники НАБУ взломали дверь ее квартиры, не дождавшись приезда адвокатов "Следственные действия закончены. Мне подозрение не вручали", - отметила чиновница и добавила, что не может говорить о том, что изъяли правоохранители. Напомним, ранее в пресс-службе НАБУ подтвердили информацию об обысках у Пимаховой 24 января. "Подтверждаем, что сегодня проходят следственные действия в рамках расследования уголовного производства. Больше деталей сообщим позже", - отметили в НАБУ. 29 ноября 2017 года в Киеве на передаче Пимаховой 15 тыс. долларов был задержан "тайный агент" НАБУ. По версии СБУ, она еще в сентябре обратилась с заявлением о провокации подкупа, однако Антикоррупционное бюро заявило, что это была спецоперация, а по Пимаховой велась разработка по делу о коррупционной схеме легализации иностранцев в Украине.

