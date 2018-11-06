НАБУ завершило расследование в отношении министра инфраструктуры Омеляна

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование уголовного производства в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, сообщается на сайте НАБУ.

"6 ноября 2018 года стороне защиты предоставили доступ к материалам уголовного производства для ознакомления", - сообщается на сайте НАБУ.

Следствие установило, что в 2015 году, находясь на должности замминистра инфраструктуры, чиновник купил активы, стоимость которых значительно превышала его законные доходы. Речь идет о новом внедорожнике BMW X5 2015 года выпуска, а также о наличии у чиновника $90 тыс. и 25 тыс. евро. Общая стоимость этих активов на то время составляла 4,23 млн грн.

Также детективы НАБУ установили, что Омелян вносил недостоверные сведения в декларацию. Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,03 млн грн, в 2016 году - более 8,02 млн грн. В частности, речь идет об информации о внедорожнике BMW X5, а также о расходах на аренду дома, где проживал чиновник. Годом позже министр также не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году еще одним загородным домом и земельным участком.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляли с мая 2017 года.

Напомним, в сентябре 2018 года министру инфраструктуры сообщили о подозрении в незаконном обогащении. По словам следствия, Омелян с 2000 года получил 2,17 млн грн законного дохода, а его расходы только в период с 2008 по весну 2015 года составили не менее 3,45 млн грн. Министр опроверг выдвинутые против него обвинения и заявил, что на него давят в НАБУ.

14 сентября Соломенский райсуд Киева отпустил министра инфраструктуры на поруки министра спорта Игоря Жданова и депутата от Народного фронта Федора Бендюженко. По материалам Дело.ua