Надежду Савченко по ее просьбе доставят в больницу - сестра

Подозреваемую в подготовке теракта Надежду Савченко 11 апреля доставят в медицинское учреждение.

Об этом сообщила сестра нардепа Вера. "Завтра ее везут в больницу. Она выразила желание. Не понимаю, в чем дело. Это на Надю не похоже", - сказала она.

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Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, задержанного на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота. По данным следствия, Савченко и Рубан планировали обстрелять дома в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание парламента.

22 марта Верховная Рада дала согласие на привлечение Савченко к уголовной ответственности, задержание и арест.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 59 суток - до 20 мая без альтернативы внесения залога.

Савченко в суде объявила голодовку и заявила, что не собирается бежать из Украины.

29 марта 2018 года Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Савченко на решение суда первой инстанции об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.