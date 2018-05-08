"Нафтогаз" и НАТО обсудили вопросы энергетической безопасности Украины

Комиссия Украина – НАТО на уровне заместителей постоянных представителей при участии главы НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева на заседании в понедельник обсудили вопросы энергетической безопасности страны, сообщила пресс-служба НАК.

По ее данным, доклад главы НАК был посвящен решениям Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма и вопросам реализации проекта "Северный поток – 2", вызвав оживленную дискуссию во время заседания.

"Государства Альянса были единодушны в том, что энергетическая безопасность Украины является составляющей энергетической безопасности всего региона. Вопросы энергетической безопасности привлекают повышенное внимание, потому символическим является тот факт, что первой официальной встречей в новой штаб-квартире стала встреча с украинскими должностными лицами, посвященная вопросам обеспечения энергетической безопасности на евроатлантическом пространстве", - говорится в сообщении.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. НАК является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.