Наместник Почаевской лавры попросил Порошенко о заступничестве

Наместник Свято-Успенской Почаевской Лавры митрополит Владимир написал открытое письмо президенту Украины Петру Порошенко из-за "давления со стороны различных властных структур". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

В своем обращении митрополит отметил, что Порошенко, как и его отец, посещал Почаевскую лавру.

"В прошлом Вы, уважаемый Петр Алексеевич, были иподиаконом нашей Церкви. Ваш отец неоднократно бывал в нашей Свято-Успенской Почаевской Лавре, где мы, насколько это было возможно, уделяли ему внимание", - говорится в письме.

Однако митрополит отмечает, что Порошенко изменил свое отношение к Украинской Православной Церкви и Почаевской лавре.

Архипастырь отмечает, что Почаевская лавра начала испытывать давление со стороны различных властных структур после того, как священники УПЦ МП отказались встретиться с президентом.

Митрополит Владимир обратился к президенту с просьбой лично вмешаться в те события, которые происходят вокруг Украинской Православной Церкви, ее верующих, Почаевской Лавры и ее насельников, чтобы прекратилось давление со стороны органов государственной власти и воцарились любовь и взаимопонимание".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко объявил, что Объединительный собор, на котором будет создана поместная церковь, пройдет 15 декабря.

На фоне подготовки к Объединительному собору украинские спецслужбы вторую неделю проводят обыски в помещениях, закрепленных за УПЦ Московского патриархата. Вчера в СБУ заявили, что в ходе обысков изъяли материалы с признаками разжигания религиозной вражды.