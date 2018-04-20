НАПК начало 8 полных проверок е-деклараций

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало еще 8 полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК. Так, НАПК приняло решение о проведении полной проверки е-деклараций четырех человек за 2015-2017 годы. Проверки деклараций продлятся 60 календарных дней. В частности, будут проверяться декларации: начальника Главного управления Государственной миграционной службы Украины в городе Киеве, за 2015-2017 годы Татьяны Беляк, прокурора Ильичевской местной прокуратуры Одесской области Богдана Воронина за 2015-2016 годы, судьи Броварского горрайонного суда Киевской области Анатолия Телепенько за 2016 год, председателя Государственной службы Украины по вопросам труда Романа Чернеги за 2015-2016 годы. Кроме того, НАПК приняло решение о продлении срока полной проверки деклараций 4-х субъектов декларирования на дополнительные 30 календарных дней.