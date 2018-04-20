НАПК направило в НАБУ вывод о нарушении в декларации Рабиновича

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) обоснованный вывод по результатам полной проверки декларации 2015 года, поданной народным депутатом Украины Рабинович. Об этом сообщает пресс-служба НАПК. Было установлено, что депутат указал в декларации информацию о принадлежащих ему на праве собственности 50% корпоративных прав в уставном капитале ООО "Ньюс Нетворк", тогда как на конец отчетного периода он был владельцем 100% компании. Стоимость неуказываемой доли уставного капитала составляет 600 тыс. гривен. Напомним, ранее сообщалось, что е-декларации за 2017 год не подали 4 народных депутата. Как отмечается, по состоянию на 1 апреля 2018 года в реестре отсутствовали декларации за 2017 год пяти нардепов, один из них подал декларацию с опозданием на 1 день.

