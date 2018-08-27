НАПК направило в суд 84 админпротоколов о нарушениях в финансировании политпартий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАGК) составило и направило в суд 84 административных протоколов по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходы и обязательства[ фінансового характера за I квартал 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что 45 административных протоколов составлены по статье 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях установленного законом порядка предоставления или получения взноса на поддержку политической партии.

"Согласно статьи 212-21 КУпАП о нарушении установленного порядка или сроков представления отчета политической партии об имуществе, доходах, расходы и обязательствах финансового характера или представлении финансового отчета, оформленного с нарушением установленных требований, составлено и направлено в суд 36 протоколов", - говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, составлено 3 админпротокола по статье 188-46 КУпАП: невыполнение законных требований (предписаний) НАПК по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии коррупции, непредоставление информации, документов, а также нарушение установленных законодательством сроков их предоставления, предоставление заведомо недостоверной информации или не в полном объеме

Отмечается, что наибольшее количество административных протоколов составлено в отношении физических лиц, которые осуществляли взносы на поддержку политических партий "УКРОП" и "Самопомощь" с нарушением установленного законом порядка предоставления таких взносов, и партии ВО "Свобода" относительно несвоевременного отказа партии от взносов, осуществленных вопреки статье 15 Закона Украины "О политических партии в Украине"