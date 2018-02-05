НАПК назвало наиболее частые нарушения за 2017 год

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) назвало наиболее характерные нарушения, установленные по результатам проведенных в 2017 году проверок государственных органов и органов местного самоуправления относительно соблюдения требований Закона "О предотвращении коррупции". Об этом сообщается на сайте НАПК. Среди наиболее распространенных нарушений данного закона: непредставление и несвоевременное представление деклараций, а также отчета о существенных изменениях в имущественном состоянии; неосуществление органом проверки факта предоставления субъектами декларирования, которые в нем работают (работали), деклараций и неуведомление Нацагентства о случаях непредставления или несвоевременного представления деклараций; нарушения, связанные с подготовкой и выполнением антикоррупционных программ; непринятие предусмотренных законом мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; нарушения должностными лицами требований о передаче в управление другому лицу предприятий или корпоративных прав, принадлежащих им; принятие решения о назначении сотрудников на должности, предполагающие занятия ответственного или особо ответственного положения, без проведения по ним специальной проверки; необеспечение условий для сообщений работниками органов о нарушении требований закона другим лицом через специальные телефонные линии, официальные сайты, средства электронной связи. Также, зафиксированы нарушения требований постановления Кабинета министров зарегестрированного 4 сентября 2013 года "Вопросы предотвращения и выявления коррупции". Согласно опубликованной информации, в течение 2017 года НАПК провело 18 плановых и 12 внеплановых проверок организации работы по предупреждению и выявлению коррупции в министерствах, других госорганах и органах местного самоуправления. Информация о проверках опубликована на сайте ведомства.

