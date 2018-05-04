НАПК проверит декларации нардепов Рабиновича и Журжия

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) решило провести полную проверку электронных деклараций (за 2015-2017 гг.) еще четверых лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщает пресс-служба НАПК в пятницу, кроме того, приняты решения о продлении срока проверки четверых субъектов декларирования и о результатах осуществления полной проверки пяти лиц.

В частности, будет проверена декларация (за 2017 год) народного депутата Вадима Рабиновича (фракция "Оппозиционный блок").

Кроме того, проверят исправленную декларацию (за 2015 год) нардепа Андрея Журжия (фракция "Самопомич"), а также декларации за 2015 и 2016 годы городского головы Краматорска (Донецкая обл.) Андрея Панкова.