НАПК проверит е-декларации замминистра юстиции Чернышова и замглавы Нацполиции Купранца

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) приняло решение о проведении полной проверки электронных деклараций (за 2015-2017 годы) еще семи лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщает в среду пресс-служба НАПК, будут проверены декларации заместителя министра юстиции Украины Дениса Чернышова (за 2015 и 2016), заместителя главы Национальной полиции – начальника департамента защиты экономики Нацполиции Игоря Купранца (исправленные за 2015 и 2016).

Кроме того, проверке подлежат декларации председателя Черноморского городского совета (Одесская обл.) Валерия Хмельнюка (за 2016 и 2017) и его зама Сергея Быченко (за 2016).

НАПК также решило проверить декларации народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Дениса Омельяновича (за 2015 (исправленная) и 2016) и судьи Верховного суда Александра Потыльчака (за 2015 (исправленная) и 2016).